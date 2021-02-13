Тихвинский похититель объяснил, зачем продал мощи святой Матроны за 500 рублей — видео

Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Житель Тихвина, который украл из храма мощи святой Матроны и продал их за 500 рублей, на вырученные деньги собирался купить еду. Об этом он рассказал в ходе допроса, видео которого обнародовало ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Решил пойти в монастырь в 12 часов дня. Увидел блестящую вещь. Это оказался прах святой Матроны. Решил её украсть, заложить за деньги, чтобы купить еду. Оторвал её, положил в рюкзак. В содеянном раскаиваюсь, извините меня, пожалуйста", — сказал он.

В ближайшее время православная реликвия будет возвращена в храм, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее Лайф рассказывал, как с эсминца Балтфлота украли два бронзовых винта на 39 млн рублей. Следствие выяснило, что к хищению причастен командир корабля. Он вместе с группой людей, в составе которой были военные и гражданские, похитил винты в тот момент, когда судно стояло на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь".

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