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Снежный апокалипсис на Кубани: в ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика — видео

В аварии пострадал один человек.

13 февраля 2021, 10:45

17 автомобилей столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Массовая авария на трассе А146 в районе станицы Северской Краснодарского края произошла сегодня, 13 февраля, утром. Здесь столкнулось сразу 17 транспортных средств, среди них четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус, следовавший по маршруту Гулькевичи — Геленджик.

Крики из покорёженных машин, пять жертв и более 30 пострадавших: в Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей — видео

Крики из покорёженных машин, пять жертв и более 30 пострадавших: в Техасе на обледеневшем шоссе столкнулось 100 автомобилей — видео

По данным ГУ МВД России по региону, с места происшествия был госпитализирован один человек — водитель легкового автомобиля. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Предположительно, причиной аварии стали сложные погодные условия. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало, выпал снег, и на дорогах местами образовалась гололедица.

"Движение в сторону Краснодара не затруднено. Подразделения МЧС России своевременно провели растаскивание техники на обочину автодороги для улучшения беспрепятственного проезда, обеспечили пожарную безопасность", — сообщили в ведомстве.

Таксист на большой скорости сбил пешехода на западе Москвы — видео

Таксист на большой скорости сбил пешехода на западе Москвы — видео

Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Свердловской области столкнулось 20 автомобилей. По счастливой случайности никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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