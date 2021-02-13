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Регион
Опубликовано 13 февраля 2021, 10:45

Снежный апокалипсис на Кубани: в ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика — видео

В аварии травмы получил один человек.

17 автомобилей столкнулись на трассе в Краснодарском крае. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Массовая авария на трассе А146 в районе станицы Северской Краснодарского края произошла сегодня, 13 февраля, утром. Здесь столкнулось сразу 17 транспортных средств, среди них четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус, следовавший по маршруту Гулькевичи — Геленджик.

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По данным ГУ МВД России по региону, с места происшествия был госпитализирован один человек — водитель легкового автомобиля. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Предположительно, причиной аварии стали сложные погодные условия. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало, выпал снег, и на дорогах местами образовалась гололедица.

"Движение в сторону Краснодара не затруднено. Подразделения МЧС России своевременно провели растаскивание техники на обочину автодороги для улучшения беспрепятственного проезда, обеспечили пожарную безопасность", — сообщили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Свердловской области столкнулось 20 автомобилей. По счастливой случайности никто из водителей и пассажиров не пострадал.

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Наталья Демьянова
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