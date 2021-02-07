На трассе в Свердловской области столкнулось 20 автомобилей — видео

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

20 авто столкнулись на Челябинском тракте и образовали трёхкилометровую пробку. Видео © Соцсети

Около 20 машин столкнулись на трассе М5 "Урал" в районе Сысертского городского округа, на месте ДТП образовался затор длиной три километра. Наряды ГИБДД помогают водителям найти безопасные пути объезда. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Около 20 транспортных средств получили механические повреждения в результате как минимум трёх столкновений на автодороге Екатеринбург — Челябинск на территории Сысертского городского округа. Затор образовался с 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина", — сообщил Горелых, отметив, что данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

Предположительно, причиной аварии стало то, что кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, а следующие за ним машины стали биться друг о друга, уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Как подчеркнул Горелых, чтобы ситуация на трассе не переросла в коллапс, представители ДПС обеспечивают реверсивное движение на этом участке. Водителям при этом рекомендуется объезжать место ДТП через сёла Патруши и Арамиль.

"Просьба ко всем водителям: по возможности откажитесь от поездок, поскольку ситуация на дорогах очень сложная. Если же это невозможно, следует значительно снизить скорость, чтобы избежать подобных ЧП", — сказал Валерий Горелых, отметив, что более подробные и точные обстоятельства случившегося сейчас выясняют инспекторы ДПС.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пострадавших в результате ДТП нет. На данный момент 16 из 20 столкнувшихся автомобилей (и примерно 35 человек) остаются на месте аварии, а четыре машины уже уехали. Кроме того, на месте происшествия организован пункт обогрева, но им пока воспользовалось только четыре человека. Горячий чай и питание для автомобилистов и их пассажиров уже в пути, уточнил наш собеседник.