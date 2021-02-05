Смертельное ДТП в Дагестане: автобус столкнулся с тремя легковушками

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.

На 774-м километре трассы Р-217 в Кизилюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса. По информации Лайфа, в аварии погиб один человек и ещё двое пострадали. Один из пассажиров находится в тяжёлом состоянии. Фото с места смертельного ДТП прислал наш гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).











На месте работают экстренные службы. Причины и подробности аварии выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске водителю пассажирского автобуса стало плохо прямо во время движения и он потерял сознание. Неуправляемый транспорт съехал с дороги и врезался в дерево.