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Регион
Опубликовано 5 февраля 2021, 14:51
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Смертельное ДТП в Дагестане: автобус столкнулся с тремя легковушками

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают.

На 774-м километре трассы Р-217 в Кизилюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса. По информации Лайфа, в аварии погиб один человек и ещё двое пострадали. Один из пассажиров находится в тяжёлом состоянии. Фото с места смертельного ДТП прислал наш гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На месте работают экстренные службы. Причины и подробности аварии выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске водителю пассажирского автобуса стало плохо прямо во время движения и он потерял сознание. Неуправляемый транспорт съехал с дороги и врезался в дерево.

Другое страшное ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области. Полуприцеп фуры занесло, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом. В результате погибло двенадцать человек, ещё одиннадцать находятся в реанимации.

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Алексей Берковиц
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