ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2021, 04:43
3325

Люди выпрыгивали на ходу. В Красноярске водитель пассажирского автобуса потерял сознание и врезался в дерево — видео

ДТП обошлось без пострадавших.

В Красноярске водителю пассажирского автобуса стало плохо прямо во время движения, и он потерял сознание. Неуправляемый транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщает "7-й канал Красноярск".

Отказала педаль газа. В Электростали автобус с пассажирами на полном ходу влетел в кинотеатр — видео

Когда маршрутка тронулась с остановки, двери остались открытыми и через какое-то время автобус начало заносить на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.

Скорость движения была невысокой, и пассажиры начали выпрыгивать из салона на ходу. После этого автобус вынесло на обочину, где он врезался в дерево и остановился. Очевидцы поспешили на помощь, вытащили на улицу водителя без сознания и вызвали ему скорую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске кондуктор пинками выгнала из автобуса пенсионерку без маски, хотя тоже была без неё. Позже женщина объяснила свой поступок.

BannerImage
Сергей Тюленин
  • Новости
  • Красноярск
  • Регионы
  • ДТП
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar