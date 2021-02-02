Люди выпрыгивали на ходу. В Красноярске водитель пассажирского автобуса потерял сознание и врезался в дерево — видео

ДТП обошлось без пострадавших.

В Красноярске водителю пассажирского автобуса стало плохо прямо во время движения, и он потерял сознание. Неуправляемый транспорт съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщает "7-й канал Красноярск".

— Когда маршрутка тронулась с остановки, двери остались открытыми и через какое-то время автобус начало заносить на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.

Скорость движения была невысокой, и пассажиры начали выпрыгивать из салона на ходу. После этого автобус вынесло на обочину, где он врезался в дерево и остановился. Очевидцы поспешили на помощь, вытащили на улицу водителя без сознания и вызвали ему скорую помощь.