Пьяный житель Калининградской области зарезал друга за давно украденные сапоги

Драма со смертельным исходом произошла в городе Черняховске Калининградской области. Там 38-летний местный житель зарезал друга детства из-за давней истории с кражей сапог. Вспомнить случай, приведший к роковому исходу, мужчины решили во время застолья с распитием спиртных напитков.

По данным СУ СКР по Калининградской области, в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанёс один удар раскладным ножом 33-летнему приятелю в область живота. Мужчина испугался и попросил жену позвонить в полицию и скорую. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Позже на допросе подозреваемый пояснил, что его друг когда-то якобы украл на работе сапоги. Но в краже заподозрили его самого, в связи с чем начали поступать претензии от коллег. Сейчас мужчина находится под арестом в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее под Воронежем пьяный пенсионер зарезал приятеля из-за еды. Удар пришёлся в область шеи, пострадавший скончался на месте. Пока тело не нашли полицейские, оно лежало в этом же доме четыре дня.

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