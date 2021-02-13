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Регион
Опубликовано 13 февраля 2021, 13:04
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"Выполнять всё равно придётся": в Госдуме отреагировали на слова советника Зеленского о минских соглашениях

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Подобные "уловки" со стороны Киева не приведут к окончанию войны в Донбассе, считает парламентарий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который назвал минские соглашения практически невыполнимыми в существующей редакции. По мнению российского парламентария, Киев может вскоре заявить, что для Украины и вовсе нет никаких договорённостей.

"Шансом к миру Киев не воспользовался": в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений
"Шансом к миру Киев не воспользовался": в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений

"Главное, чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал депутат в беседе с RT.

По словам Бальбека, подобные "уловки" со стороны Киева в итоге не приведут к окончанию войны в Донбассе.

"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придётся, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе", — добавил парламентарий.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.

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Наталья Исакова
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