"Выполнять всё равно придётся": в Госдуме отреагировали на слова советника Зеленского о минских соглашениях

Подобные "уловки" со стороны Киева не приведут к окончанию войны в Донбассе, считает парламентарий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который назвал минские соглашения практически невыполнимыми в существующей редакции. По мнению российского парламентария, Киев может вскоре заявить, что для Украины и вовсе нет никаких договорённостей.

"Главное, чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал депутат в беседе с RT.

По словам Бальбека, подобные "уловки" со стороны Киева в итоге не приведут к окончанию войны в Донбассе.

"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придётся, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе", — добавил парламентарий.