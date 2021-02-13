"Выполнять всё равно придётся": в Госдуме отреагировали на слова советника Зеленского о минских соглашениях
Подобные "уловки" со стороны Киева не приведут к окончанию войны в Донбассе, считает парламентарий.
Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который назвал минские соглашения практически невыполнимыми в существующей редакции. По мнению российского парламентария, Киев может вскоре заявить, что для Украины и вовсе нет никаких договорённостей.
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"Главное, чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал депутат в беседе с RT.
По словам Бальбека, подобные "уловки" со стороны Киева в итоге не приведут к окончанию войны в Донбассе.
"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять всё равно придётся, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе", — добавил парламентарий.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.
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