Аналитик рассказала, как повысить пенсии без увеличения налогов

Повысить пенсии в России и при этом не увеличивать налоги на бизнес можно за счёт введения гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике. Об этом рассказала ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец в беседе с РИА "Новости".

"Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности", — отметила эксперт.

По словам Хейфец, такое решение также позволит снизить долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком. Аналитик раскритиковала предложения о повышении налогов на бизнес или отмене налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. Она отметила, что подобные действия "не видятся экономически оправданными".

Хейфец назвала в значительной степени популистскими предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Отметим, что сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника, из которых 6% идут на формирование базовой части пенсии, а остальное — индивидуальный тариф. Если появится прогрессивная шкала взносов, то это повлечёт за собой дополнительные пенсионные права для граждан с большей зарплатой.

Ранее Лайф рассказывал, что глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил три способа увеличения пенсий россиян.

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