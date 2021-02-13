Стало известно, кто сыграет в ремейке фильма "Мистер и миссис Смит"

Популярный комедийный боевик "Мистер и миссис Смит" о супругах-шпионах, не знающих о реальной работе друг друга, получит продолжение, но уже без Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Как передаёт The Wrap, главные роли в ремейке сыграют британская актриса Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Железная леди") и американский актёр и рэпер Дональд Гловер, известный как Childish Gambino ("Сообщество", "Атланта"). Кстати, Гловер подтвердил эту информацию на своей странице в "Инстаграме".

Скриншот из сториз © Instagram / childishgambino

Сообщается, что ремейк фильма будет снят в формате сериала, премьера которого состоится на Amazon Prime в 2022 году. Шоу снимет Франческа Слоун, известная по работе над сериалами "Фарго" и "Стартап".

Дональд Гловер. Кадр из сериала "Атланта" © "Кинопоиск"

"Поговорим о команде мечты! Дональд и Фиби — самые талантливые творцы и исполнители в мире", — отметила глава Amazon Studios Дженнифер Салке.

Фиби Уоллер-Бридж. Кадр из сериала "Дрянь" © "Кинопоиск"

Напомним, оригинальный фильм "Мистер и миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году, режиссёром боевика выступил Даг Лайман. Сюжет рассказывает о том, как супруги Джон и Джейн втайне друг от друга выполняют опасные миссии и совершают заказные убийства. Главные роли в картине сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Ранее Орландо Блум рассказал подробности о съёмках сериала "Властелин колец" по мотивам одноимённой трилогии Джона Толкина. По словам актёра, сюжет будет совершенно новым.

Авторы