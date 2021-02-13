Врач перечислил самые опасные модные диеты

Воспалительные процессы и хронические заболевания — это противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-либо диетах, рассказала в беседе с RT спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По её словам, людям с заболеваниями ЖКТ в принципе нельзя голодать длительное время.

"Какая бы ни была диета, это всё-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту", — отмечает специалист.

Не стоит увлекаться монодиетами, например гречневой или кефирной, предупреждает врач. По его словам, во время такого питания организм ослабевает, поскольку не получает нужного количества витаминов и микроэлементов. В итоге снижается иммунитет и ухудшается самочувствие.

Кроме того, опасны и так называемые детокс-диеты с использованием соков или смузи, когда смешивают пять-шесть различных овощей и фруктов между собой, отмечает эксперт.

"В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идёт атрофия кишечника", — пояснила Писарева.

Как рассказала врач, смузи и свежевыжатые соки можно вводить в свой рацион, но не слишком часто. При этом необходимо учитывать индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща.

Ранее диетологи раскрыли плюсы и минусы питания йогуртами каждый день. Так, среди положительных эффектов этого продукта числится то, что он способствует похудению и годится в качестве перекуса для тех, кто на диете. Однако есть и свои минусы.

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