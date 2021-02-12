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"Шансом к миру Киев не воспользовался": в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений

Россия призвала к немедленному исполнению всех пунктов урегулирования в Донбассе.

12 февраля 2021, 19:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина уклоняется от выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта в Донбассе, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 12 февраля исполняется шесть лет с момента подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений. Документ содержит конкретные договорённости между Киевом, Донецком и Луганском. Он был одобрен Совбезом ООН и стал частью международного права.

Официальный представитель МИД отметила, что уже к концу 2015 года в Донбассе должен был установиться мир, однако пункты договора так и не были реализованы.

"Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает всё возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договорённости", — подчеркнула Захарова.

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Она добавила, что Донецк и Луганск в свою очередь шли на компромиссы ради выполнения комплекса мер, а Россия как посредник способствует сближению ДНР и ЛНР с Украиной и активно работает в "нормандском формате".

По словам Захаровой, Киев даже на официальном уровне уже не скрывает своё нежелание выполнять договорённости, свидетельством этому являются заявления президента Владимира Зеленского, главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука и других, а также принимаемые законы, которые ещё больше отдаляют Донбасс от Украины.

Официальный представитель МИД констатировала, что на действия украинского руководства западные партнёры, включая ОБСЕ, Германию и Францию, не реагируют должным образом. В шестую годовщину подписания комплекса мер Россия направила в ОБСЕ проект заявления, который предлагает ещё раз подтвердить его как основу мирного урегулирования и призывает к безотлагательному выполнению всех положений.

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Захарова выразила надежду, что инициатива будет поддержана, а стороны конфликта полностью выполнят предписанные шаги, чтобы положить конец затянувшемуся противостоянию и обеспечить стабильное развитие Донбасса в интересах его жителей и всех граждан Украины.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении минских соглашений.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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