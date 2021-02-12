"Изыди, вирус окаянный!" В Москве открылась выставка картин Васи Ложкина. Видео © LIFE

В столичном Музее современной истории России открылась выставка известного российского художника Васи Ложкина (Алексей Куделин).

В экспозиции — более ста работ и инсталляции, которые посвящены последним событиям в России и мире. Главные герои картин — уже полюбившиеся зрителям коты. Сам Ложкин считает ключевым творением полотно "Изыди, вирус окаянный", которое и озаглавило выставку.

"Название было придумано в самый последний момент — конечно, про коронавирус, про что же ещё? Когда каждый день в течение года говорят: ты умрёшь, мы умрём, новый штамм прилетит, в больницах красные зоны — конечно, всё это действует. Ты это впитываешь, и оно в какой-то подсознательной форме выбрасывается", — отметил художник.

Выставка продлится до 8 марта, зрители смогут воочию увидеть известные на просторах Интернета картины "Соблюдай дистанцЫю", "Скоро станет легче" и многие другие.

Вася Ложкин. "Соблюдай дистанцЫю". Фото © lozhkinmag.ru

"Создал картину — в ней нет идеи, двойного смысла. Это вещь для украшения стены. Это не диалог со зрителем, а такая штука, чтобы человек мог её повесить на стену и она его не напрягала. На картинах написана вся эта идея, умеющий читать да прочитает", — прокомментировал концепцию своих творений Ложкин.

Самому художнику по душе те картины, которые больше никому не нравятся, например "Вынос мозга" и "Балет дровосеки". По словам мастера, такие никто не купит, а вот котиков — с удовольствием.

Вася Ложкин. "Вынос мозга". Фото © lozhkinmag.ru

В своём творчестве Ложкин старается затрагивать обычные темы, такие как взаимоотношения между людьми, любовь, ненависть, обжорство, пьянство — вещи, которые были актуальны как сто лет назад, так и сейчас.

Авторы