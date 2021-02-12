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В Иванове убили бизнесмена, партнёра которого расстреляли в 2016 году

Предпринимателя поджидали у его подъезда.

12 февраля 2021, 18:11
<p>Фото с места убийства © Соцсети</p>

Фото с места убийства © Соцсети

В городе Иванове 41-летнего бизнесмена расстреляли накануне вечером во дворе дома на улице Танкиста Белороссова. Областное СУ СКР сообщило, что в мужчину произвели четыре выстрела.

"11.02.2021 около 21 часа во дворе дома № 2 по ул. Танкиста Белороссова г. Иванова было обнаружено тело 41-летнего мужчины с четырьмя огнестрельными ранами в области груди и живота", — уточнили в управлении.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что бизнесмена убили прямо возле дома. Мужчина подъехал к подъезду и открыл багажник, когда убийца начал стрельбу. По данным местных СМИ, бизнес-партнёром погибшего был довольно известный в городе предприниматель Евгений Холоша, которого постигла та же участь четыре года назад. В октябре 2016 года автомобиль бизнесмена обстреляли неизвестные, когда Холоша возвращался с празднования собственного дня рождения. В машину пустили более 20 пуль. Бизнесмен и его водитель погибли на месте.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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