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Стала известна причина ухода Топилина из Пенсионного фонда России

На его место пришёл Андрей Кигим, возглавлявший Фонд социального страхования.

12 февраля 2021, 18:09
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьером Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу", — говорится в распоряжении.

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Стало известно, на сколько выросли пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году

О какой новой работе Топилина идёт речь, пока не известно.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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