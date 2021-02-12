Стала известна причина ухода Топилина из Пенсионного фонда России

На его место пришёл Андрей Кигим, возглавлявший Фонд социального страхования.

Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьером Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу", — говорится в распоряжении.

О какой новой работе Топилина идёт речь, пока не известно.