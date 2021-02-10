Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

В Курганской области после резкого высказывания губернатора Вадима Шумкова об "осклизлых макаронах" в школьном питании прошли проверки в учебных заведениях. Местные жители стали размещать в социальных сетях фотографии с детскими обедами. Об этом пишет агентство Ura.ru.

В администрации Шумихинского муниципального округа сообщили о проверке в Карачельской школе, которой и касался комментарий губернатора. Там отметили, что присутствовавших родителей и сотрудников местного отдела образования всё устроило.

"По поручению Департамента образования и науки Курганской области сегодня в двух образовательных организациях (МКОУ СОШ № 3, МКОУ "Карачельская СОШ") проведён внеплановый родительский контроль горячего питания школьников. В целом члены комиссии оценили хорошую работу сотрудников школьных столовых по обеспечению учащихся муниципалитета горячими завтраками", — сообщили в администрации округа.

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Ранее сообщалось, что российские родители смогут принять участие в составлении меню для школьников.

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