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Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

Теперь на снимках из учебных заведений видны аппетитные блюда.

10 февраля 2021, 14:16
<p>Фото © vk.com / Подслушано Сафакулево "Курганская область"</p>

Фото © vk.com / Подслушано Сафакулево "Курганская область"

В Курганской области после резкого высказывания губернатора Вадима Шумкова об "осклизлых макаронах" в школьном питании прошли проверки в учебных заведениях. Местные жители стали размещать в социальных сетях фотографии с детскими обедами. Об этом пишет агентство Ura.ru.

В администрации Шумихинского муниципального округа сообщили о проверке в Карачельской школе, которой и касался комментарий губернатора. Там отметили, что присутствовавших родителей и сотрудников местного отдела образования всё устроило.

Курганский губернатор отчитал чиновников, у которых "вместо души — комок осклизлых макарон"

Курганский губернатор отчитал чиновников, у которых "вместо души — комок осклизлых макарон"

"По поручению Департамента образования и науки Курганской области сегодня в двух образовательных организациях (МКОУ СОШ № 3, МКОУ "Карачельская СОШ") проведён внеплановый родительский контроль горячего питания школьников. В целом члены комиссии оценили хорошую работу сотрудников школьных столовых по обеспечению учащихся муниципалитета горячими завтраками", — сообщили в администрации округа.

Фото © vk.com / public172422847

Фото © vk.com / public172422847

Ранее сообщалось, что российские родители смогут принять участие в составлении меню для школьников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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