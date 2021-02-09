Володин рассказал, когда состоится годовой отчёт правительства в Госдуме
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
К докладу необходимо выработать готовые решения актуальных вопросов, отметил спикер ГД.
Ежегодный отчёт кабмина в Госдуме планируется в апреле текущего года, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Сегодня на пленарном заседании Госдумы глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с докладом перед депутатами.
"Нам нужно до отчёта, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчёте правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.
Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет.