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Опубликовано 9 февраля 2021, 15:22

Володин рассказал, когда состоится годовой отчёт правительства в Госдуме

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

К докладу необходимо выработать готовые решения актуальных вопросов, отметил спикер ГД.

Ежегодный отчёт кабмина в Госдуме планируется в апреле текущего года, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с докладом перед депутатами.

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"Нам нужно до отчёта, который планируется в апреле, многое сделать для того, чтобы уже при отчёте правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием", — сказал Володин, обращаясь к Решетникову.

Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет.

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Евгения Измайлова
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