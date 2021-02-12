Какие приложения могут нанести вред смартфону: эксперт привёл несколько примеров

Если мобильное приложение, установленное на смартфоне, не наносит вред, это не означает, что оно приносит пользу. Об этом Лайфу рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

"Приложения для очистки памяти теоретически могут находить файлы, которыми давно не пользовались, но вот польза от них достаточно сомнительная. Приложения для экономии батареи вообще странные, потому что уровень заряда зависит от того, сколько приложений на смартфоне установлено и какие открыты. Это всё контролируется на уровне операционной системы. У приложения вообще к этим вещам доступа нет", — подчеркнул Раевский.

При этом эксперт отметил, что приложения, наносящие вред, действительно существуют и вычислить их довольно легко. Так, например, если программа запрашивает доступ к контактам, то, вероятно, эта информация может быть украдена и отправлена в какую-нибудь базу данных, которая окажется в открытом доступе. К таким же приложениям Раевский отнёс те программы, которые вообще никак не связаны с телефонной книгой, а хотят получить к ней доступ. Например, калькуляторы.

"Но нельзя так однозначно ставить диагноз. Бывают приложения, которые законно просят доступ к контактам. И если вы запретите, то часть функционала будет недоступна. Например, какие-нибудь мессенджеры", — заключил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал про так называемые приложения-шпионы и объяснял, как их вычислить и остановить, чтобы сохранить свои личные данные.

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