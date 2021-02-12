Рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана перенесли на 16 февраля
На сегодняшнем заседании заслушали показания свидетелей и экспертов.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы
В Москве суд перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня заседание продолжалось весь день. Заслушаны были несколько свидетелей, а также эксперты.
Так, эксперт-лингвист подтвердила факт оскорбления Навальным ветерана. В заявлении блогера были использованы уничижающие эпитеты, подчеркнула сотрудник экспертного центра СКР.
Сам же потерпевший по уголовному делу о клевете ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался от участия в дальнейших судебных заседаниях. Пожилой мужчина пожаловался на некорректное поведение обвиняемого Алексея Навального. По словам ветерана, у него ухудшилось здоровье, поэтому отстаивание своей позиции он полностью возлагает на гособвинение.
Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.
Выбор редакции
Эксперт-лингвист подтвердила факт оскорбления Навальным ветерана
Навальный против ветерана Игната Сергеевича Артёменко: второй день суда
"Дикая ситуация". Бизнесмен пообещал не бросать своих детей, которых голыми на морозе оставила его любовница
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0