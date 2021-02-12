Рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана перенесли на 16 февраля

В Москве суд перенёс на 16 февраля рассмотрение дела о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня заседание продолжалось весь день. Заслушаны были несколько свидетелей, а также эксперты.

Так, эксперт-лингвист подтвердила факт оскорбления Навальным ветерана. В заявлении блогера были использованы уничижающие эпитеты, подчеркнула сотрудник экспертного центра СКР.

Сам же потерпевший по уголовному делу о клевете ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался от участия в дальнейших судебных заседаниях. Пожилой мужчина пожаловался на некорректное поведение обвиняемого Алексея Навального. По словам ветерана, у него ухудшилось здоровье, поэтому отстаивание своей позиции он полностью возлагает на гособвинение.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

Авторы