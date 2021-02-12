"Не нашалилась": Тарзан поздравил тёщу с юбилеем и случайно натравил на неё подписчиц

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поздравил свою тёщу Людмилу Порывай с 75-летним юбилеем и случайно натравил на неё своих подписчиц. Они обрушились с едкой критикой на мать Наташи Королёвой за "старое, дряблое, рыжее тело".

"Мама Люда, с юбилеем Вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят Вас стороной! Счастья! Я Вас люблю!" — обратился к тёще стриптизёр, опубликовав фото Порывай в короне и розовом мини-платье в стиле бэби-долл.

Трогательное поздравление, однако, фолловеров Тарзана не тронуло. Они беспощадно разнесли не только "слишком девчачий" образ мамы Наташи Королёвой, но и прошлись по её фигуре и лицу. Подписчики сравнили 75-летнюю Порывай с "перележавшей колбасой".

"Когда тебе сто лет, а тебе мерещится, что 15", "Прям как перележавшую колбасу смазали", "Людмила — хорошая, прекрасная женщина. Но Вы же видите, что не по возрасту её раздели, оголив старое, дряблое, рыжее тело", "Видимо, в молодости не нашалилась", "Она шикарна в любых нарядах, но только не такого плана", "Как уснуть после такого", — приводит комментарии пользователей портал "Дни.ру".

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