Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео

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В Москве полиция накрыла квартиру-склад, где хранился мефедрон. Снимала квартиру бывшая студентка МГУ вместе с подругой, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Свою карьеру в криминальном мире двадцатилетняя девушка начала с работы кладменом, разнося и маскируя небольшие свёртки с наркотиками по городу. Позже примерную сотрудницу повысили и она стала заведовать складом, на котором вещества фасовались. Вместе с ней в квартире задержали восемнадцатилетнюю девушку. Выяснилось, что подруги не только фасовали купленный мефедрон по пакетам и передавали курьерам, но и пытались варить наркотик самостоятельно. Однако, уверяет девушка, процесс оказался слишком сложным, поэтому от идеи отказались.

"При обследовании квартиры обнаружено лабораторное оборудование, химические реагенты, технологические материалы, электронные весы, упаковочный материал, магниты для изготовления закладок и различные предметы и приспособления, используемые в процессе изготовления наркотиков. Также сотрудники полиции изъяли вещество, готовое для дальнейшего распространения", — сообщили в полиции.

Накрыть склад с наркотиками удалось благодаря двум кладменам, которых задержали с поличным. Именно они и выдали адрес коллег. Полицейским заведующая производством призналась, что таким образом хотела накопить на собственную квартиру, так как зарплаты репетитора по физике, которым она до сих пор работала, не хватало. Теперь же копить на жильё не придётся, поскольку всем участникам преступной сети грозит серьёзный срок.

Ранее Лайф рассказывал, что в Московской области в частном доме ликвидировали нарколабораторию, на которой производили около 500 килограммов мефедрона в месяц.

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