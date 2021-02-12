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Ветеринары осмотрели синих собак из Дзержинска

Животных в ближайшее время провакцинируют, стерилизуют, после чего отпустят на волю.

12 февраля 2021, 16:56
<p>Синие собаки под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "<a href="https://t.me/nizhny01/1860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижний №</a> <a href="https://t.me/nizhny01/1860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1</a>"</p>

Синие собаки под Нижним Новгородом. Фото © Telegram-канал "Нижний № 1"

На территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске выловили всех собак, чья шерсть приобрела неестественный синий цвет. Всего было обнаружено 10 особей, их отправили на осмотр к ветеринарам, уточнили в пресс-службе городской администрации.

"Представители администрации города совместно с экспертами ООО "Зоозащита-НН" посетили предприятие "Дзержинское оргстекло" с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", говорится в сообщении.

Специалисты также провели осмотр территории завода, но не нашли источника краски или иных объектов, которые могли бы придать шерсти животных столь необычный цвет.

"Образцы шерсти и экскрементов животных взяты на анализ. Состояние собак удовлетворительное, в целом оно пока не вызывает опасений. Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье", заявил Щеглов, добавив, что животным окажут всю необходимую ветеринарную помощь, после чего отпустят в прежнее место обитания.

День цветных собак: ещё в одном российском городе заметили выкрашенных псов — видео

День цветных собак: ещё в одном российском городе заметили выкрашенных псов — видео

Как сообщал Лайф, жители города Дзержинска распространили в соцсетях пугающие снимки собак с ярко-синей шерстью.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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