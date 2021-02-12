Ветеринары осмотрели синих собак из Дзержинска

На территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске выловили всех собак, чья шерсть приобрела неестественный синий цвет. Всего было обнаружено 10 особей, их отправили на осмотр к ветеринарам, уточнили в пресс-службе городской администрации.

"Представители администрации города совместно с экспертами ООО "Зоозащита-НН" посетили предприятие "Дзержинское оргстекло" с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", — говорится в сообщении.

Специалисты также провели осмотр территории завода, но не нашли источника краски или иных объектов, которые могли бы придать шерсти животных столь необычный цвет.

"Образцы шерсти и экскрементов животных взяты на анализ. Состояние собак удовлетворительное, в целом оно пока не вызывает опасений. Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье", — заявил Щеглов, добавив, что животным окажут всю необходимую ветеринарную помощь, после чего отпустят в прежнее место обитания.

Как сообщал Лайф, жители города Дзержинска распространили в соцсетях пугающие снимки собак с ярко-синей шерстью.

Авторы