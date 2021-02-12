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Лайф узнал возможную причину перебоев с кислородом в подмосковном ковидном госпитале

После гибели двух пациентов Росздравнадзор проводит проверку.

12 февраля 2021, 16:13

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Возможная причина сбоя в подаче кислорода ковидным больным в Никольской больнице в Одинцове — замёрзший редуктор регулировки давления. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, этот редуктор расположен на улице. Раз в сутки его должен обслуживать техник. Правоохранительные органы теперь выясняют, когда в последний раз мужчина проводил отладку оборудования, потому что сам он назвать дату не смог.

Однако стал ли действительно сбой в подаче кислорода причиной гибели двух пациентов, предстоит установить. По словам источника, Росздравнадзор привлёк экспертную лабораторию для оценки качества и безопасности оказания медицинской помощи в больнице. В частности, специалисты будут проверять, было ли достаточное количество медицинского персонала в госпитале, чтобы спасти людей, а также было ли у них всё необходимое оборудование для переподключения больных к другим аппаратам.

Кроме того, источник уточнил, что в прошлом декабре и начале января этого года больница заключила два контракта на поставку медицинского газа и комплексное техническое обслуживание системы подачи медицинских газов на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Час от кислородного сбоя до смерти пациента. Лайф публикует хронологию трагедии в подмосковном госпитале

Час от кислородного сбоя до смерти пациента. Лайф публикует хронологию трагедии в подмосковном госпитале

Напомним, трагедия произошла несколько дней назад в реанимации ковидной больницы в подмосковном Одинцове после сбоя в подаче кислорода. Там в течение полутора часов после сбоя скончались два человека. В медучреждении подчеркнули, что смерть пациентов никак не связана с перебоями в подаче кислорода. Источник Лайфа уточнял, что в карточках пациентов в качестве причины смерти указали тромбоэмболию лёгочной артерии.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Николай Озеров
Николай Озеров

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