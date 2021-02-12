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Категорий: 18

Выпущено штормовое предупреждение об аномальных морозах в Центральной России

В некоторых регионах ночью температура будет падать до –30 градусов.

12 февраля 2021, 15:52
<p>Фото © ТАСС / Кожевников Денис</p>

Фото © ТАСС / Кожевников Денис

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение — уведомил об аномальных морозах в Центральном федеральном округе. Холода придут вслед за нынешними снегопадами.

"14–18 февраля на территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до –24...–30 градусов, днём преобладающая температура воздуха –11...–17 градусов", — предупредили синоптики.

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Завтра, в субботу, в большинстве областей ЦФО продолжится снегопад. На юго-востоке округа осадки будут в виде мокрого снега, дождя. Похожая погода будет и 14 февраля.

А вот 15-го температура резко понизится и погода станет аномально холодной.

Что касается сегодняшнего снегопада, он сковал Москву 10-балльными пробками. Такая ситуация наблюдается в некоторых других городах ЦФО.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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