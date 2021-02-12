Зеленский в поздравлении с восточным Новым годом перепутал Китай с Непалом
Фото © ТАСС / EPA / Toms Kalnins
На досадную ошибку указали пользователи соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере" опубликовал поздравление с Новым годом по лунному календарю, адресованное гражданам Китая. Однако на фотографии, которой сопровождался пост, была вовсе не Поднебесная, а Непал.
谨代表本人以及全乌克兰人民祝贺中国人民的最高领袖、国家主席习近平阁下以及友好的中国人民新春愉快！万事如意！在两国庆祝建立战略合作伙伴关系十周年的今年, 本人表示愿意继续扩大乌中互惠互利合作！ pic.twitter.com/SBUyrBTM74— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2021
"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В десятую годовщину стратегического партнёрства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в поздравлении украинского лидера на китайском языке.
Заметив ошибку, многие пользователи начали шутить над президентом Украины в комментариях.
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