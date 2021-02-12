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Регион
Опубликовано 12 февраля 2021, 15:25
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Зеленский в поздравлении с восточным Новым годом перепутал Китай с Непалом

Фото © ТАСС / EPA / Toms Kalnins

Фото © ТАСС / EPA / Toms Kalnins

На досадную ошибку указали пользователи соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере" опубликовал поздравление с Новым годом по лунному календарю, адресованное гражданам Китая. Однако на фотографии, которой сопровождался пост, была вовсе не Поднебесная, а Непал.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В десятую годовщину стратегического партнёрства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в поздравлении украинского лидера на китайском языке.

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Заметив ошибку, многие пользователи начали шутить над президентом Украины в комментариях.

Ранее пресс-секретарь новой администрации президента США Джен Псаки во время общения с журналистами перепутала летнюю Олимпиаду в Токио с зимними Олимпийскими играми в Пекине.

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Роман Имполитов
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