Байден перепутал Иран и Ирак во время речи о погибших американских солдатах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден перепутал Иран и Ирак во время выступления с речью об американских солдатах. Об этом сообщает Washington Examiner.
— Американские военные погибали в Иране и Афганистане. Каждый из этих павших ангелов оставил после себя семью. Теперь за семейным столом есть свободное место, — произнёс Байден в Тампе, штат Флорида.
"Он ничего не понимает". Трамп в очередной раз нашёл, за что раскритиковать БайденаНе обошёл он стороной и его достижения в политике за 47 лет.
Позже, говоря о раненых солдатах, Байден исправился и правильно произнёс: "Ирак". В Иране США никогда не участвовали в боевых действиях. В Ираке же американские военные провели несколько операций.
Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Байдена сдать совместный тест на наркотики.