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Байден перепутал Иран и Ирак во время речи о погибших американских солдатах

Говоря о раненых военнослужащих, политик исправился.

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден перепутал Иран и Ирак во время выступления с речью об американских солдатах. Об этом сообщает Washington Examiner.

Американские военные погибали в Иране и Афганистане. Каждый из этих павших ангелов оставил после себя семью. Теперь за семейным столом есть свободное место, — произнёс Байден в Тампе, штат Флорида.

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Не обошёл он стороной и его достижения в политике за 47 лет.

Позже, говоря о раненых солдатах, Байден исправился и правильно произнёс: "Ирак". В Иране США никогда не участвовали в боевых действиях. В Ираке же американские военные провели несколько операций.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Байдена сдать совместный тест на наркотики.

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