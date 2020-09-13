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Пушков заявил, что власти США снова испытывают "российский синдром"

По его словам, причиной кризиса в Америке может быть лишь обострение противоречий внутри страны, и РФ "здесь ни при чём".

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Сенатор Алексей Пушков уверен, что возрождение России после 1990-х годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерическую реакцию. Об этом он рассказал на своей странице в "Телеграме", комментируя заявления о якобы "российском вмешательстве" в предстоящие выборы президента Штатов.

По словам Пушкова, американские власти вновь испытывают "российский синдром".

Это болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, на возрождение, казалось бы, поверженного в 1990-х геополитического соперника. Новое издание панического лозунга "Русские идут!" времён холодной войны, — отметил член Совета Федерации.

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В документе говорится о наличии чрезвычайной угрозы нацбезопасности и внешней политике страны.

Кроме того, Пушков уточнил, что причиной кризиса в Америке может быть лишь обострение противоречий внутри страны, а Россия "здесь ни при чём".

И что такого ложного можно сказать о сегодняшних США, где всё — на поверхности? И безудержный конфликт элит, и ненависть полиции к чёрным, а чёрных — к белым, и заговоры против Трампа, и убийства в ходе погромов, — резюмировал сенатор.

До этого власти США не раз заявляли, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешаться в выборы американского президента, которые запланированы на 3 ноября. Российская сторона категорически отрицает данные обвинения.

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В чёрный список попал и украинский депутат, опубликовавший записи переговоров Байдена и Керри с Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что специалисты корпорации Microsoft зафиксировали попытку кибератаки на фирму, занимающуюся консультациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. По мнению представителей IT-корпорации, за атакой могут стоять некие "российские хакеры".

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