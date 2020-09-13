Жилой дом в Приморье частично обрушился после взрыва в одной из квартир, погиб один человек

В селе Вознесенка Приморского края на втором этаже многоквартирного дома прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло частичное обрушение конструкции. Лайф публикует фотографии с места происшествия.

Известно, что в результате взрыва один человек погиб, его личность устанавливается. Предположительно, это хозяин квартиры, которого не удавалось найти. Дом не газифицирован, причина случившего выясняется.

Как рассказали соседи, мужчина, в квартире которого прогремел взрыв, — бывший военный и постоянно что-то собирал и "пилил". Возможно, взорвалось какое-то устройство. Все остальные жильцы дома эвакуированы.