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Три человека погибли в результате взрыва газа на заводе в Ингушетии

На месте происшествия работают спасатели.

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Видео © Instagram / @ingsobranie

На заводе по производству пеплоблоков в Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность оборудования. Сейчас на месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранители.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про масштабный пожар на складах с пластиком, резинотехническими и лакокрасочными изделиями в Новосибирске. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Тушение осложнялось из-за хранящихся на складах газовых баллонов и большого количества горючих материалов.

В центре Тбилиси прогремел взрыв — видео

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв баллона.

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