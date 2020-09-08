Три человека погибли в результате взрыва газа на заводе в Ингушетии

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На заводе по производству пеплоблоков в Ингушетии произошёл взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность оборудования. Сейчас на месте работают спасатели, работники экстренных служб и правоохранители.