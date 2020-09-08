Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Экономист Вячеслав Зайченко заявил, что мнение об идеальном хранении сбережений в швейцарском франке устарело. Он отметил, что лучший вариант — разная валюта. Об этом сообщает телеканал "360".
— Хорошая валюта для сбережений — это когда в корзине как можно больше хороших валют. То есть не одна, не две, а лучше три, четыре, пять, если позволяет [ситуация] разбить по финансам, — сказал Зайченко.
Капкан для сбережений. Каким будет курс доллара в сентябре и куда сейчас опасно вкладывать деньгиВ этом году август оправдал свой статус "нехорошего месяца" для курса валют. Доллар стоит дороже 75 рублей, а евро приближается к 90. При этом в банках назревает дефицит валюты. Где сейчас хранить сбережения и каким будет курс доллара в сентябре?
По словам эксперта, когда у человека будет "диверсифицированный портфель", тогда изменения цены той или иной валюты не страшны. Он также добавил, что у каждой валюты по отношению друг к другу есть противоположные торги и график, которые меняются на протяжении времени.
Напомним, ранее эксперт по фондовому рынку "БКС брокер" заявил, что самой привлекательной иностранной валютой для сбережения в ближайшие месяцы будет швейцарский франк. По его словам, именно эта валюта станет одной из немногих, что сможет сохранить стабильность на фоне CoViD-19 и различных геополитических изменений в мире.