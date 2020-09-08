Экономист посоветовал россиянам хранить деньги в разной валюте

Экономист Вячеслав Зайченко заявил, что мнение об идеальном хранении сбережений в швейцарском франке устарело. Он отметил, что лучший вариант — разная валюта. Об этом сообщает телеканал "360".

— Хорошая валюта для сбережений — это когда в корзине как можно больше хороших валют. То есть не одна, не две, а лучше три, четыре, пять, если позволяет [ситуация] разбить по финансам, — сказал Зайченко.

По словам эксперта, когда у человека будет "диверсифицированный портфель", тогда изменения цены той или иной валюты не страшны. Он также добавил, что у каждой валюты по отношению друг к другу есть противоположные торги и график, которые меняются на протяжении времени.