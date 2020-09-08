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"Что вы делаете?!" На марше протеста в Минске начались задержания — видео

Помочь одному из соотечественников попытались девушки.

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Видео © Telegram / TUT.BY новости

На марше протеста в столице Белоруссии начались задержания. Кадры с места публикует TUT.BY.

На видео сбежавшиеся на помощь девушки кричат и пытаются помочь задерживаемому, однако их держат силовики. Также слышны крики с вопросом "Что вы делаете?".

В толпе протестующих у резиденции Лукашенко в Минске распылили неизвестное вещество

Протестующие стали убегать от оцепления, столкновений не последовало.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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