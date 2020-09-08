"Что вы делаете?!" На марше протеста в Минске начались задержания — видео

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На марше протеста в столице Белоруссии начались задержания. Кадры с места публикует TUT.BY.

На видео сбежавшиеся на помощь девушки кричат и пытаются помочь задерживаемому, однако их держат силовики. Также слышны крики с вопросом "Что вы делаете?".