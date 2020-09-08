Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Самой привлекательной иностранной валютой для сбережения в ближайшие месяцы будет швейцарский франк. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, передаёт РИА "Новости".

По его словам, именно эта валюта станет одной из немногих, которая может сохранить стабильность на фоне CoViD-19 и различных геополитических изменений в мире.

— Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют, — рассказал эксперт.

Бабин также добавил, что из-за внешнеторговых противостояний США с другими странами, в том числе европейскими, проблем экономики ЕС и угрозы второй волны коронавируса, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может резко снизиться, как и их котировки.

Кроме того, специалист заметил, что и доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределённости в Америке, которая связана с предстоящими выборами президента страны, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также массовыми акциями протеста, которые захлестнули Штаты.

Добавим, что основная проблема для россиян, ищущих альтернативу доллару, евро или рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках не будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и в случае продажи. Как утверждает Бабин, это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений. Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то нужно быть готовыми и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.