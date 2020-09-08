В Бурятии спасатели нашли живыми пропавших туристов из Москвы

В Бурятии спасателям удалось найти двоих мужчин из Москвы, которые пропали несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что в службу спасения 6 сентября обратилась жительница столицы, которая сообщила, что в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе не вышел с водного похода её муж с напарником.

Как сообщили туристы, которые были с ними и вышли с маршрута 4 сентября, у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком. Для проведения поисково-спасательных работ было принято решение привлечь авиацию.

Поиски велись в труднодоступной местности в Окинском районе. К ним также присоединился вертолёт Ми-8. С воздуха спасателям удалось обнаружить мужчин. Они в удовлетворительном состоянии были доставлены в Иркутск.