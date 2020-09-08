Опрос: 74% россиян не умеют правильно копить деньги

Уверенное большинство россиян — 74% — заявили, что не владеют навыками, которые помогали бы им формировать сбережения, а также инвестировать их и рассчитывать бюджет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса.

— Каждый шестой респондент (18%) решил откладывать деньги, а каждый восьмой (13%) решил увеличить сбережения. Ещё 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных планов пока не имеют, — говорится в сообщении.

При этом почти все опрошенные — 98% — хотели бы овладеть такими навыками или улучшить их. Отмечается, что за время пандемии спрос на профильную литературу вырос в полтора раза. В то же время выросло и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности — до 12,4%, а общий индекс вырос на 2%.