Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Калифорнии общая площадь пожаров с начала года составила рекордные 881 тысячу гектаров — видео

Предыдущий антирекорд был установлен два года назад — тогда огонь охватил свыше 793 тысяч гектаров.

17

Видео © Соцсети

В американском штате Калифорния с начала 2020 года общая площадь природных пожаров уже превысила 881 тысячу гектаров. Об этом сообщили в местной пожарной службе.

Уточняется, что этот показатель стал рекордным за всю историю штата. Предыдущий антирекорд был установлен два года назад — тогда огонь охватил свыше 793 тысяч гектаров.

Авиапассажиры показали невероятно ужасающие кадры пожаров в Калифорнии

По их словам, запах дыма чувствовался в салоне.

Стоит отметить, что количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 563. Огонь уже уничтожил или повредил почти четыре тысячи домов и построек. Жертвами пожаров уже стали восемь человек.

Напомним, в середине августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров.

Также сообщалось, что буквально накануне в Лос-Анджелесе пал рекорд максимальной температуры воздуха за всё время наблюдений, дорожные конусы плавились на солнце, под лобовым стеклом запросто можно испечь булочки.

В Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров — видео

В данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.

Выбор редакции

Loading...