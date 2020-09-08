В Калифорнии общая площадь пожаров с начала года составила рекордные 881 тысячу гектаров — видео

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В американском штате Калифорния с начала 2020 года общая площадь природных пожаров уже превысила 881 тысячу гектаров. Об этом сообщили в местной пожарной службе.

Уточняется, что этот показатель стал рекордным за всю историю штата. Предыдущий антирекорд был установлен два года назад — тогда огонь охватил свыше 793 тысяч гектаров.

Стоит отметить, что количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 563. Огонь уже уничтожил или повредил почти четыре тысячи домов и построек. Жертвами пожаров уже стали восемь человек.

Напомним, в середине августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров.