В Калифорнии общая площадь пожаров с начала года составила рекордные 881 тысячу гектаров — видео

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В американском штате Калифорния с начала 2020 года общая площадь природных пожаров уже превысила 881 тысячу гектаров. Об этом сообщили в местной пожарной службе.
Уточняется, что этот показатель стал рекордным за всю историю штата. Предыдущий антирекорд был установлен два года назад — тогда огонь охватил свыше 793 тысяч гектаров.
Авиапассажиры показали невероятно ужасающие кадры пожаров в КалифорнииПо их словам, запах дыма чувствовался в салоне.
Стоит отметить, что количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7 563. Огонь уже уничтожил или повредил почти четыре тысячи домов и построек. Жертвами пожаров уже стали восемь человек.
Напомним, в середине августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров.
Также сообщалось, что буквально накануне в Лос-Анджелесе пал рекорд максимальной температуры воздуха за всё время наблюдений, дорожные конусы плавились на солнце, под лобовым стеклом запросто можно испечь булочки.