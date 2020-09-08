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Страны НАТО проведут "мирную" операцию на Крайнем Севере

В ней примут участие военные четырёх стран.

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Фото © Королевский военно-морской флот Великобритании

Корабли Королевского флота Великобритании будут возглавлять многонациональную оперативную морскую группу на Крайнем Севере в операции, которая продемонстрирует приверженность Лондона и его союзников свободной навигации в регионе.

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Фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring будут работать вместе с эсминцем USS Ross и норвежским фрегатом HNoMS Thor Heyerdahl,говорится в сообщении.

Отмечается, что морскую группировку будет прикрывать авиация, в неё также войдут США, Дания и Норвегия. При этом в качестве главной цели мероприятия заявляется не только повышать готовность к работе в "жизненно важной" области, но также "демонстрировать свою приверженность поддержанию мира и свободы" судоходства.

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