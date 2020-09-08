В Интерполе сообщили об увеличении количества преступлений против детей во время пандемии

В Интерполе отметили, что ситуация с сексуальной эксплуатацией детей и насилием над ними резко ухудшилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что многочисленные случаи сексуального надругательства над несовершеннолетними остаются неосвещёнными. Также участились случаи распространения материалов, связанных с эксплуатацией детей.

Представители Интерпола подчеркнули, что из-за CoViD-19 во всём мире начали закрывать школы, поэтому подросткам пришлось перейти на онлайн-обучение. Также сообщается, что дети стали больше пользоваться Интернетом для развлечения, общения или учёбы. Ещё одним из последствий пандемии называется запрет на международные поездки и лимитированный доступ к социально-бытовым услугам, в частности в сфере образования и ухода за детьми.

— Существуют опасения, что сообщения о некоторых правонарушителях могут никогда не поступить после значительной задержки, — уточнили в Интерполе.

Добавим, что задержки связаны, в частности, с нехваткой человеческих ресурсов, нарушением процессов информирования, а также замедлением рассмотрения дел из-за того, что суды во время пандемии приостановили работу.