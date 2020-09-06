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Специалисты перечислили типичные поступки родителей, которыми они разрушают психику своему ребёнку

Недавно на сабреддите AskReddit пользователь FriendlySkyChild попросил специалистов в области психического здоровья рассказать, какие "мелочи", которые совершают родители по отношению к детям, в дальнейшем могут вызвать у них проблемы с психическим здоровьем. В подборке ниже — десять самых популярных ответов.

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Гиф © Giphy

Самая большая проблема, которую я вижу, — это родители, которые отказываются нести ответственность за свои ошибки. Честно говоря, нет ничего страшного, если родитель облажался, — никто не идеален. Но это становится проблемой, когда они отказываются признавать, что сделали что-то не так, и вместо этого обвиняют своего ребёнка, чтобы скрыть свои собственные ошибки

strayedoggo

Постоянно обсуждать проблемы лишнего веса, тем более — самих детей (но потом покупать им фастфуд)

islandorisntland

Не извиняться, если вы ошибаетесь. Это приводит к тому, что ребёнок думает, что всё это — его вина, когда что-то идёт не так

lack-of-creativity

Гиф © Giphy

Нельзя делать за них всё и никогда не позволять им принимать собственные решения. Так они никогда не научатся ответственности или навыкам решения проблем

lack-of-creativity

Резко появляться в их жизни, а потом так же неожиданно исчезать

islandorisntland

Гиф © Giphy

Слушать и обесценивать их проблемы

macedoraquel

Знать, что твой ребёнок подвергается физическому или психологическому насилию, и не делать ничего, чтобы его защитить. Или ещё хуже — пытаться замять это дело... или быть самим виновником этого насилия. Тут это может привести к самому настоящему посттравматическому стрессовому расстройству и всем вытекающим

lack-of-creativity

Не наказывайте своего ребёнка за поведение, о котором вы его сами же просили. Например, если вы хотите, чтобы ребёнок больше разговаривал с вами, не кричите на него, когда он делится какими-то неудобными вещами. Если хотите, чтобы ваш ребёнок проводил больше времени с семьёй, не делайте негативных комментариев о нём, когда он уходит

littledinosaurtickle

Гиф © Giphy

Нельзя проецировать на них свои надежды и мечты. Может, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем портить ему жизнь депрессией, потому что он ненавидит себя из-за того, что вы заставили его воплотить в жизнь вашу мечту вместо его собственной

lack-of-creativity

Не рассказывайте ребёнку о взрослых проблемах. Ни о счетах, ни об отношениях, ни даже о том, что сделал их мерзавец-отец. Не используйте их как отдушину. Поддерживать вас — не их работа

littledinosaurtickle

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