Специалисты перечислили типичные поступки родителей, которыми они разрушают психику своему ребёнку

Самая большая проблема, которую я вижу, — это родители, которые отказываются нести ответственность за свои ошибки. Честно говоря, нет ничего страшного, если родитель облажался, — никто не идеален. Но это становится проблемой, когда они отказываются признавать, что сделали что-то не так, и вместо этого обвиняют своего ребёнка, чтобы скрыть свои собственные ошибки
strayedoggo
Постоянно обсуждать проблемы лишнего веса, тем более — самих детей (но потом покупать им фастфуд)
islandorisntland
Не извиняться, если вы ошибаетесь. Это приводит к тому, что ребёнок думает, что всё это — его вина, когда что-то идёт не так
lack-of-creativity
Нельзя делать за них всё и никогда не позволять им принимать собственные решения. Так они никогда не научатся ответственности или навыкам решения проблем
lack-of-creativity
Резко появляться в их жизни, а потом так же неожиданно исчезать
islandorisntland
Слушать и обесценивать их проблемы
macedoraquel
Знать, что твой ребёнок подвергается физическому или психологическому насилию, и не делать ничего, чтобы его защитить. Или ещё хуже — пытаться замять это дело... или быть самим виновником этого насилия. Тут это может привести к самому настоящему посттравматическому стрессовому расстройству и всем вытекающим
lack-of-creativity
Не наказывайте своего ребёнка за поведение, о котором вы его сами же просили. Например, если вы хотите, чтобы ребёнок больше разговаривал с вами, не кричите на него, когда он делится какими-то неудобными вещами. Если хотите, чтобы ваш ребёнок проводил больше времени с семьёй, не делайте негативных комментариев о нём, когда он уходит
littledinosaurtickle
Нельзя проецировать на них свои надежды и мечты. Может, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем портить ему жизнь депрессией, потому что он ненавидит себя из-за того, что вы заставили его воплотить в жизнь вашу мечту вместо его собственной
lack-of-creativity
Не рассказывайте ребёнку о взрослых проблемах. Ни о счетах, ни об отношениях, ни даже о том, что сделал их мерзавец-отец. Не используйте их как отдушину. Поддерживать вас — не их работа
littledinosaurtickle
WOW-news
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