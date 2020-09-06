Специалисты перечислили типичные поступки родителей, которыми они разрушают психику своему ребёнку

Не наказывайте своего ребёнка за поведение, о котором вы его сами же просили. Например, если вы хотите, чтобы ребёнок больше разговаривал с вами, не кричите на него, когда он делится какими-то неудобными вещами. Если хотите, чтобы ваш ребёнок проводил больше времени с семьёй, не делайте негативных комментариев о нём, когда он уходит

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