На эти курорты мечтал попасть каждый, но спустя 60 лет остались лишь руины: 16 фото тогда и сейчас

Фотограф Пабло Иглесиас Маурер сравнил изображения американских курортов с открыток 1960-х годов и реальное положение дел. Многие места отдыха, популярные в прошлом, спустя годы оказались никому не нужны, рассказывает портал Flashbak.
Grossinger's Catskill Resort Hotel, штат Нью-Йорк. Курорт мог похвастаться бассейном с подогреваемым полом. Заброшен с середины 1990-х годов
Фото © Bill Bard Associates / Pablo Iglesias Maurer
Grossinger's Catskill Resort Hotel, штат Нью-Йорк. Бассейн был открыт в 1958 году. В торжественной церемонии приняли участие актриса Элизабет Тейлор и Флоренс Чадвик — первая женщина, переплывшая Ла-Манш в обоих направлениях
Фото © Bill Bard Associates / Pablo Iglesias Maurer
Homowack Lodge, штат Нью-Йорк. Местная изюминка — зал для боулинга с четырьмя дорожками. Курорт закрылся в середине 2000-х годов и некоторое время работал в качестве летнего лагеря, но затем был признан непригодным для проживания
Фото © Bill Bard Associates / Pablo Iglesias Maurer
Grossinger's Catskill Resort Hotel, штат Нью-Йорк. Один из корпусов отеля был вдохновлён работами немецкого архитектора-модерниста Людвига Мис ван дер Роэ
Фото © Bill Bard Associates / Pablo Iglesias Maurer
Penn Hills Lodge and Cottages, штат Пенсильвания. Бассейн превратился в свалку
Фото © Pablo Iglesias Maurer
Grossinger's Catskill Resort Hotel, штат Нью-Йорк. Строительство открытого "олимпийского" бассейна в 1949 году обошлось в $5 млн (в пересчёте на современные деньги)
Фото © Bill Bard Associates / Pablo Iglesias Maurer
Курорт в горах Поконо, штат Пенсильвания
Фото © H. Rubenstein / Pablo Iglesias Maurer
Надпись на обратной стороне открытки этого курорта в горах Поконо сообщает, что вместимость его кинотеатра — 1200 зрителей. Даже в аварийном состоянии он выглядит внушительно
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Жилой корпус в горах Поконо. Надпись на обратной стороне открытки: "Дорогой Берни, мы так хорошо проводим время. Мы счастливы как никогда. До скорого!"
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Заброшенный театр. Последний раз занавес здесь опускался в начале 1990-х
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Коричневый, красный и оранжевый цвета этого обеденного зала сменились зеленью мха, который занял место ковра
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
После того как пожар уничтожил главное здание этого курорта в Поконо, в начале 1970-х годов было построено новое сооружение, похожее на космический корабль, который приземлился в лесу
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Вид на то же самое здание с другого ракурса
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Лаундж-зона заброшенного курорта
Фото © Kardmaster Brochures / Pablo Iglesias Maurer
Подпись к открытке: "Берчвуд — единственный курорт, предлагающий три бассейна и пляж на озере. Здесь пары наслаждаются белым песком, прогулками на велосипедах и лодках, а также рыбной ловлей"
Фото © Planned Color Post Cards / Pablo Iglesias Maurer
Теннисный центр Grossinger. На обратной стороне открытки — реклама ржаного хлеба, который выпекался на курорте специально для его гостей
Фото © FPC advertising / Pablo Iglesias Maurer
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