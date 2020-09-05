Дочь ночью попросила совета у отца, умершего 10 лет назад, и в этот момент камера сняла чей-то силуэт

Последние месяцы у Нормы Уиллы из Техаса, США, выдались тяжёлыми. Врачи обнаружили у её 75-летней матери рак и дали ей не больше шести месяцев. Это отведённое им время уже подходило к концу, когда мать с дочерью подняли вопрос о хосписе. Норма была категорически против и не собиралась расставаться с мамой, а Тереза считала, что так всем будет легче, ведь старушка уже не могла самостоятельно передвигаться.

Видео © YouTube / Our Paranormal World

Вспылив, Норма ушла в другую комнату, чтобы успокоиться, и начала говорить с отцом, который умер десять лет назад. Выговорившись и попросив совета, 55-летняя женщина прилегла отдохнуть, когда ей на телефон пришло уведомление с камеры видеонаблюдения. Та засекла какое-то движение на крыльце. Просмотрев видео, Норма пришла в замешательство. Светлый силуэт присел на качели и начал раскачиваться.

Видео © YouTube / Our Paranormal World

Женщина показала мужу подозрительное видео, и вместе они решили, что это отец Нормы решил проведать их в такое непростое для семьи время. На этих качелях он всегда любил курить и наслаждаться погодой, а место, на которое присел призрак, было его любимым, пишет Unilad.