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Девушка заглянула в слив раковины, и накопившаяся грязь стала ночным кошмаров для всего "ТикТока"

Удивительно, но самое грязное место на кухне — это раковина, в которой мы каждый день моем посуду. И даже если вы никогда не задумывались о таких мелочах, это вирусное видео в момент вдохновит на генеральную уборку.

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Кадры из видео © TikTok / natashawitts

В "ТикТоке" завирусился ролик, который лучше не смотреть на полный желудок. Наташа Уиттс из Англии показала, что скрывается в сливах наших раковин на кухне. Кадры настолько отвратительные, что вполне могли бы побороться за место в фильмах ужасов. Зато так девушка точно убедила всех своих подписчиков, что нужно следить не только за видимым порядком, но и за тем, что скрыто от глаза.

Кадры из видео © TikTok / natashawitts

В видео девушка не только показала отвратительную слизь неизвестного происхождения, но и лайфхак, как от неё избавиться. Начала Наташа с обычной механической чистки. Старой зубной щёткой англичанка вычистила всю грязь. Потом блогерша залила в него соду с уксусом и дезинфицирующее средство. Через несколько минут прочистила слив кипятком — грязи как не бывало.

Кадры из видео © TikTok / natashawitts

Менее чем за три дня видео набрало полмиллиона просмотров, испугав пользователей "ТикТока". Несмотря на готовое решение, как избавиться от грязи и неприятного запаха, многих испугал сам факт, что у них на кухне может быть такой ужас.

Смотрю на это всё — времени пол-одиннадцатого... Мне нужно срочно пойти на кухню и прочистить раковину

Пользовательница "ТикТока"

3:46 утра. Нужно проверить раковину

Пользовательница "ТикТока"

7 ваших любимых привычек на кухне, которые несут в себе тайную угрозу для здоровья

Кухня — одно из основных мест, где соблюдать гигиену просто необходимо. Правда, на деле получается так, что из-за привычек и незнания мы из раза в раз совершаем ужасные ошибки, которыми смело можно иллюстрировать понятие "антисанитария". В подборке ниже — семь самых распространённых и неочевидных антигигиенических привычек, от которых нужно срочно отказываться.

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