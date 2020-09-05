Девушка заглянула в слив раковины, и накопившаяся грязь стала ночным кошмаров для всего "ТикТока"

7 ваших любимых привычек на кухне, которые несут в себе тайную угрозу для здоровья Кухня — одно из основных мест, где соблюдать гигиену просто необходимо. Правда, на деле получается так, что из-за привычек и незнания мы из раза в раз совершаем ужасные ошибки, которыми смело можно иллюстрировать понятие "антисанитария". В подборке ниже — семь самых распространённых и неочевидных антигигиенических привычек, от которых нужно срочно отказываться.