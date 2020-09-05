Девушка заглянула в слив раковины, и накопившаяся грязь стала ночным кошмаров для всего "ТикТока"

В "ТикТоке" завирусился ролик, который лучше не смотреть на полный желудок. Наташа Уиттс из Англии показала, что скрывается в сливах наших раковин на кухне. Кадры настолько отвратительные, что вполне могли бы побороться за место в фильмах ужасов. Зато так девушка точно убедила всех своих подписчиков, что нужно следить не только за видимым порядком, но и за тем, что скрыто от глаза.
В видео девушка не только показала отвратительную слизь неизвестного происхождения, но и лайфхак, как от неё избавиться. Начала Наташа с обычной механической чистки. Старой зубной щёткой англичанка вычистила всю грязь. Потом блогерша залила в него соду с уксусом и дезинфицирующее средство. Через несколько минут прочистила слив кипятком — грязи как не бывало.
Менее чем за три дня видео набрало полмиллиона просмотров, испугав пользователей "ТикТока". Несмотря на готовое решение, как избавиться от грязи и неприятного запаха, многих испугал сам факт, что у них на кухне может быть такой ужас.
Смотрю на это всё — времени пол-одиннадцатого... Мне нужно срочно пойти на кухню и прочистить раковину
Пользовательница "ТикТока"
3:46 утра. Нужно проверить раковину
Пользовательница "ТикТока"
WOW-video
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