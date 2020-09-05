Папа показал, как за мгновение убаюкать младенца, и этот нежный лайфхак хотят попробовать все

Остин Майлз Гетер из Далласа, США, недавно стал отцом замечательной малышки. Однако за радостным событием последовали и первые трудности. Оказалось, не так просто уложить ребёнка спать, даже если он этого хочет. Тогда новоиспечённый родитель решил попробовать метод, о котором раньше слышал, снял лайфхак на видео и поделился им в "Фейсбуке".
Слышал, что, если аккуратно погладить младенцу брови, он уснёт. Собираюсь это попробовать
Остин Майлз Гетер
Видео © Facebook / Austin Miles Geter
На кадрах видно, как измученный отец сидит вместе с дочкой в кресле-качалке и начинает потихоньку нежно гладить ей брови. Мгновение спустя девочка действительно закрывает глаза, а родитель беззвучно отмечает свой триумф.
Фото © Facebook / Austin Miles Geter
Ролик приглянулся многим пользователям. Он быстро разлетелся по Сети, и другие родители не только умилились, но и взяли идею на вооружение. А некоторые посетовали, что не знали о таком трюке, когда их дети были маленькими.
Какая она милая! Я погладила брови своим мальчикам, и это сработало
Tracie Rogers
Гениально! Хотела бы я знать этот лайфхак 17 лет назад, когда моя дочка была совсем крошкой
Nikki Marie
Моему сыну в марте исполнится пять, а трюк с бровями всё ещё работает!
Sadie Justa Palmer
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