Папа показал, как за мгновение убаюкать младенца, и этот нежный лайфхак хотят попробовать все

Остин Майлз Гетер из Далласа, США, недавно стал отцом замечательной малышки. Однако за радостным событием последовали и первые трудности. Оказалось, не так просто уложить ребёнка спать, даже если он этого хочет. Тогда новоиспечённый родитель решил попробовать метод, о котором раньше слышал, снял лайфхак на видео и поделился им в "Фейсбуке".

Слышал, что, если аккуратно погладить младенцу брови, он уснёт. Собираюсь это попробовать Остин Майлз Гетер

Видео © Facebook / Austin Miles Geter

На кадрах видно, как измученный отец сидит вместе с дочкой в кресле-качалке и начинает потихоньку нежно гладить ей брови. Мгновение спустя девочка действительно закрывает глаза, а родитель беззвучно отмечает свой триумф.

Фото © Facebook / Austin Miles Geter

Ролик приглянулся многим пользователям. Он быстро разлетелся по Сети, и другие родители не только умилились, но и взяли идею на вооружение. А некоторые посетовали, что не знали о таком трюке, когда их дети были маленькими.

Какая она милая! Я погладила брови своим мальчикам, и это сработало Tracie Rogers

Гениально! Хотела бы я знать этот лайфхак 17 лет назад, когда моя дочка была совсем крошкой Nikki Marie