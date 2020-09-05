10 вирусных твитов о супружеской жизни, которые доказывают, что хорошее дело браком не назовут

Сегодня моя жена стала свидетельницей чуда и закричала на весь дом с такой настойчивостью, что я тут же побежал к ней. Думал, случилось что-то ужасное, но, когда я вошёл на кухню, она сказала: "Смотри"...

MatthewBurnsid7