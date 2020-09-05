10 вирусных твитов о супружеской жизни, которые доказывают, что хорошее дело браком не назовут

Мне уже 34 года, и вот каким важным моментом я хочу с вами поделиться, ребятки. Она может есть вашу картошечку фри. Вы её — нет
CrockettForReal
Когда встречаетесь: "Не могу дождаться встречи с тобой снова..."
В браке: "Вчера вечером часть твоего колена была на моей стороне кровати. Снова"
TheCatWhisprer
Сегодня моя жена стала свидетельницей чуда и закричала на весь дом с такой настойчивостью, что я тут же побежал к ней. Думал, случилось что-то ужасное, но, когда я вошёл на кухню, она сказала: "Смотри"...
MatthewBurnsid7
Фото © Twitter / MatthewBurnsid7
Иногда я прячу от мужа приправы... сдвигая их на 10 сантиметров влево
lmegordon
Я: Ты УВЕРЕНА, что умеешь делать стрижки?
Жена: Я тебе уже сказала, я смотрела видео на YouTube!
ThugRaccoons
Фото © Twitter / ThugRaccoons
*Разговариваю по телефону с мамой*
Я: В чём ваш секрет 55-летнего брака?
Мама: Мы ненавидели друг друга всегда в разные дни
GingerHotDish
Жена: Неправильно делаешь
Я: Что именно?
Жена: *Неопределённо указывает рукой в направлении всей моей жизни*
Parkerlawyer
Моя жена чувствовала себя довольно уверенно, когда подала на развод, планируя отсудить имущество. Но она не знала, что у меня есть доказательства, что она тоже не была идеальной
UncleDuke1969
Фото © Twitter / UncleDuke1969
Моя жена сама спросила меня, есть ли у неё какие-нибудь "раздражающие" привычки, а потом обиделась на меня же во время презентации Power Point
BattyMclain
Свидания идеально подходят для непринуждённого общения и выяснения. Какого чёрта он кладёт ложки в отсек для вилок?!
Chhapiness
WOW-funny
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