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10 вирусных твитов о супружеской жизни, которые доказывают, что хорошее дело браком не назовут

Семейная жизнь — дело вовсе не лёгкое. И, когда ситуация обостряется, всегда есть люди, которые могут относиться с юмором даже к таким неурядицам. В подборке ниже — 10 твитов мужей и жён, которые счастливы вместе.

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Гиф © Giphy

Мне уже 34 года, и вот каким важным моментом я хочу с вами поделиться, ребятки. Она может есть вашу картошечку фри. Вы её — нет

CrockettForReal

Когда встречаетесь: "Не могу дождаться встречи с тобой снова..."

В браке: "Вчера вечером часть твоего колена была на моей стороне кровати. Снова"

TheCatWhisprer

Сегодня моя жена стала свидетельницей чуда и закричала на весь дом с такой настойчивостью, что я тут же побежал к ней. Думал, случилось что-то ужасное, но, когда я вошёл на кухню, она сказала: "Смотри"...

MatthewBurnsid7

Фото © Twitter / MatthewBurnsid7

Иногда я прячу от мужа приправы... сдвигая их на 10 сантиметров влево

lmegordon

Я: Ты УВЕРЕНА, что умеешь делать стрижки?

Жена: Я тебе уже сказала, я смотрела видео на YouTube!

ThugRaccoons

Фото © Twitter / ThugRaccoons

*Разговариваю по телефону с мамой*

Я: В чём ваш секрет 55-летнего брака?

Мама: Мы ненавидели друг друга всегда в разные дни

GingerHotDish

Жена: Неправильно делаешь

Я: Что именно?

Жена: *Неопределённо указывает рукой в направлении всей моей жизни*

Parkerlawyer

Моя жена чувствовала себя довольно уверенно, когда подала на развод, планируя отсудить имущество. Но она не знала, что у меня есть доказательства, что она тоже не была идеальной

UncleDuke1969

Фото © Twitter / UncleDuke1969

Моя жена сама спросила меня, есть ли у неё какие-нибудь "раздражающие" привычки, а потом обиделась на меня же во время презентации Power Point

BattyMclain

Свидания идеально подходят для непринуждённого общения и выяснения. Какого чёрта он кладёт ложки в отсек для вилок?!

Chhapiness

Снимок со свадьбы спас девушке жизнь, когда она заметила на нём первый симптом смертельной болезни

Девушка из Новой Зеландии теперь обязана жизнью свадебному фотографу, которого она пригласила на своё торжество. Благодаря одному удачному кадру ей удалось спасти жизнь.

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