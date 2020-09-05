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Девушка получила жёсткую записку от соседки, где та раскрыла истинное лицо её лживого бойфренда

Обеим девушкам пришлось столкнуться с неприглядной правдой.

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Фото © Instagram / neighborsfromhell

Узнавать об измене любимого человека всегда больно. Но этот способ оказался довольно креативным. Девушка обнаружила у себя на машине записку от соседки, где та разоблачала её бойфренда. Якобы она сама переспала с ним, потому что парень сказал, что свободен.

Фото © Instagram / neighborsfromhell

Когда правда всплыла наружу, соседка решила вывести на чистую воду изменника, морочившего головы им обеим. Девушка не стала ходить вокруг да около, а честно во всём призналась, посоветовав подруге по несчастью бросить любвеобильного обманщика.

Я переспала с твоим парнем. Он сказал, что вы расстались. Я живу в 5D.

1) Помой свою машину, 2) брось его (необязательно в таком порядке)

Из текста записки

Фото записки появилось в инстаграм-аккаунте neighborsfromhell, набрав 11 тыс. лайков. И многим понравилась честность соседки. Однако пользователи указали, что такую болезненную новость можно было бы сообщить и помягче.

Она хотя бы оказалась честной

Kenshi_notaiyou

Я была бы признательна за информацию об измене бойфренда, но машина — это уже не её дело

The___amandalorian

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