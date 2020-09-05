Девушка получила жёсткую записку от соседки, где та раскрыла истинное лицо её лживого бойфренда

Узнавать об измене любимого человека всегда больно. Но этот способ оказался довольно креативным. Девушка обнаружила у себя на машине записку от соседки, где та разоблачала её бойфренда. Якобы она сама переспала с ним, потому что парень сказал, что свободен.
Фото © Instagram / neighborsfromhell
Когда правда всплыла наружу, соседка решила вывести на чистую воду изменника, морочившего головы им обеим. Девушка не стала ходить вокруг да около, а честно во всём призналась, посоветовав подруге по несчастью бросить любвеобильного обманщика.
Я переспала с твоим парнем. Он сказал, что вы расстались. Я живу в 5D.
1) Помой свою машину, 2) брось его (необязательно в таком порядке)
Из текста записки
Фото записки появилось в инстаграм-аккаунте neighborsfromhell, набрав 11 тыс. лайков. И многим понравилась честность соседки. Однако пользователи указали, что такую болезненную новость можно было бы сообщить и помягче.
Она хотя бы оказалась честной
Kenshi_notaiyou
Я была бы признательна за информацию об измене бойфренда, но машина — это уже не её дело
The___amandalorian
WOW-news
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