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Два друга дали отпор женским купальникам, придумав мужскую модель под кодовым названием "брокини"

Так Чэд и Тейлор решили восстановить мировую несправедливость, о которой все до сих пор молчали.

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Фото © Instagram / brokinis

Два друга из Торонто, Канада, задумали совершить настоящую революцию в мире пляжной моды. Чэд Саско и Тейлор Филд заметили, что каждый год появляются новые интересные модели женских купальников. Но у мужских моделей такого разнообразия нет. Устав смотреть на одни и те же плавки, парни решили создать свой бренд и свой тип купальников, который они назвали брокини ("бикини для всех бро"), пишет Unilad.

Фото © Instagram / brokinis

Модель брокини чем-то похожа на плавки Бората, только с одной лямкой. Расцветка у них всегда яркая и позитивная, ведь на пляж все ходят повеселиться и развлечься с компанией. По мнению друзей, такой купальник подчеркнёт все достоинства фигуры и покажет окружающим, насколько вы разбираетесь в моде. Стоит такое удовольствие всего 45 долларов (около 3,3 тысячи рублей), а доставка совершается бесплатно по всему миру.

Фото © Instagram / brokinis

Чэд и Тейлор рассказали, что они вместе закончили школу, которую не воспринимали всерьёз. Затем их как-то угораздило попасть в бизнес-школу, но и там они были середнячком, поэтому они и ведут своё дело, из которого деньги утекают сильнее, чем вода из дуршлага.

Фото © Instagram / brokinis

Мы надеемся, что когда-нибудь наш бизнес будет приносить прибыль, достаточную, чтобы закрыть огромные дыры в бюджете и нанять золотистого ретривера в качестве секретаря. Но, судя по текущему положению дел, такое случится не скоро. Мы очень любим собак, клубничные дайкири и "Торонто Мейпл Лифс"

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