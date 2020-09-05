7 советских актёров, которых обожала вся страна, но им всё равно не дали звание народного артиста

Николай Караченцов

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Как случилось, что секс-символ советского кинематографа, всеми любимый актёр остался без главного звания, не укладывается в голове до сих пор! Он ушёл от нас в 2018 году. На момент смерти у него были многочисленные государственные награды и премии, кроме главного: звания народного артиста Советского Союза Николай Петрович так и не получил.

Владимир Высоцкий

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Высоцкий в какой-то момент был самым популярным человеком в Советском Союзе, а его ранняя смерть буквально погрузила всю страну в траур. Тем не менее звания народного артиста он не получил. Можно было бы предположить, что не успели дать, но это вряд ли, учитывая, что улица его имени в Москве появилась только недавно.

Андрей Миронов

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Почему это произошло, сейчас уже трудно сказать, мы лишь констатируем факт. Дочь всенародно любимого актёра относительно недавно получила звание народного артиста России из рук Владимира Путина. Возможно, это отчасти дань уважения и её отцу.

Леонид Куравлёв

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Куравлёв, бесспорно, получил бы звание народного артиста СССР, если бы Советский Союз не распался. Тем не менее у Леонида Вячеславовича есть звания заслуженного и народного артиста РСФСР.

Игорь Кваша

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Игорь Владимирович также не успел получить "народника СССР" до распада Союза. У него есть звание народного, но с приставкой РСФСР.

Евгений Моргунов

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Евгений Александрович умер в 1999 году. На тот момент он сыграл более 80 заметных и всеми любимых ролей в кино, но звания народного артиста СССР получить не успел.

Леонид Быков

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