В парламенте Сербии пополнение: 10 фото горячей блондинки, которая заставит напрочь забыть о политике

Обворожительную 25-летнюю блондинку зовут Александра Грозданович. По образованию она юрист, но отдала своё сердце политике и стала новым членом парламента Сербии от социалистической партии
По словам длинноногой красавицы, она вступила в Социалистическую партию Сербии ещё в 18 лет — такова семейная традиция. Дедушка Александры тоже был социалистом, пишет Informer
Девушка с уважением относится к бывшему президенту Сербии и Союзной Республики Югославии Слободану Милошевичу, а образцом для подражания называет министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича
По словам Александры, цели в политике у неё весьма благородные — сделать жизнь сограждан лучше
Однако девушка произвела фурор не столько своими стремлениями, сколько эффектными внешними данными. Её уже прозвали сербской Барби, а на инстаграм социалистки подписано 109 тыс. человек, которых она радует знойными кадрами
Александра отметила, что ей приходится сталкиваться с предрассудками и осуждением, но она старается не обращать на это внимания и не считает, что женщина-политик не может быть красивой
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