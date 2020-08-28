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Чиновник предался утехам с секретаршей на глазах у коллег, забыв выключить камеру после конференции

Участники собрания увидели явно больше, чем планировали.

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Видео © Facebook / Your Daily Source_

Коллегам любвеобильного чиновника Джесуса Эстила из провинции Кавите, Филиппины, во время онлайн-конференции пришлось краснеть и прятать смущённые взгляды. Дело в том, что мужчина, не очень хорошо разбирающийся в современных технологиях, после обсуждения рабочих вопросов не смог выключить камеру. Начальник нажал не на ту кнопку и отправился заниматься своими делами — предался утехам с секретаршей, сидевшей в той же комнате.

Видео © Facebook / Your Daily Source_

Не подозревая, что на него смотрят десятки шокированных глаз, Джесус спокойно закончил своё занятие. Однако кто-то из ошарашенных коллег всё же успел прийти в себя и записал развлечения своего босса на видео, пишет Daily Mail.

Скандальный ролик попал в Сеть, и возмущённые местные жители потребовали увольнения чиновника-сладострастника из-за непристойного поведения. В органах местного самоуправления пообещали отстранить мужчину от должности как можно скорее. Джесус Эстил уже извинился за свой проступок. Однако ни он, ни его секретарша, которая также исполняла обязанности бухгалтера, на работе больше не появлялись.

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