Чиновник предался утехам с секретаршей на глазах у коллег, забыв выключить камеру после конференции

Коллегам любвеобильного чиновника Джесуса Эстила из провинции Кавите, Филиппины, во время онлайн-конференции пришлось краснеть и прятать смущённые взгляды. Дело в том, что мужчина, не очень хорошо разбирающийся в современных технологиях, после обсуждения рабочих вопросов не смог выключить камеру. Начальник нажал не на ту кнопку и отправился заниматься своими делами — предался утехам с секретаршей, сидевшей в той же комнате.

Видео © Facebook / Your Daily Source_

Не подозревая, что на него смотрят десятки шокированных глаз, Джесус спокойно закончил своё занятие. Однако кто-то из ошарашенных коллег всё же успел прийти в себя и записал развлечения своего босса на видео, пишет Daily Mail.