Папа вернул в расписание забытые тренировки, и вот каким красавцем он стал всего за 3 месяца

С юношества Брэд увлекался культуризмом. Плакаты с бодибилдерами на стенах, фотографии с кумирами, да и сам парень активно тренировался. Но с появлением детей отцу стало не хватать времени и мотивации. Поэтому к началу 2020-го от былой формы не осталось и следа. Но, когда страны начали закрывать на карантин, британец понял — вот он, шанс наверстать упущенное, и воспользовался им на 100%.
Кадр слева сделан пару лет назад. Тогда я страдал из-за ужасной тревожности и хронической бессонницы. Сон по 4 часа, ужасный рацион и отсутствие физических нагрузок сделали своё дело. Фотография справа — вчерашняя. Здоровое питание, сплю как младенец и снова занимаюсь спортом
Брэд Дэвис
Фото © Instagram / brad_davies_art
Опыт физических нагрузок у Брэда был большой, поэтому он сразу со знанием дела начал тренировки. Меньше чем за три месяца он похудел на 19 кг. Но физическими трансформациями дело не закончилось. Дэвис рассказывает, что все знакомые заметили, как изменился его характер.
Теперь я тренируюсь каждое утро, и это даёт мне заряд на весь день. Даже в психологическом плане сейчас я в гораздо лучшем состоянии, чем раньше. Даже мои коллеги заметили и были удивлены. Я стал веселее и общительнее. Теперь дети счастливы, что мы проводим много времени вместе на обычных прогулках или на велосипеде. Чувствую себя другим человеком
Брэд Дэвис
Брэд до карантина и в мае 2020-го. Фото © Instagram / brad_davies_art
Теперь Брэд весит всего 79 кг и выглядит намного здоровее, чем раньше. Чтобы доказать, как сильно питание влияет на внешний вид, мужчина сравнил свой рацион раньше и сейчас, пишет 7news.com.au. И это всё объясняет.
Дневник питания папы
До:
Завтрак — пропускаем
Обед — карри из микроволновки
Ужин — что не доели дети или торт/пирожное
Перед сном — хлопья или тост с арахисовым маслом
После:
Завтрак — яйца и бекон из индейки
Полдник — протеиновый коктейль
Обед — цыплёнок
Ужин — лосось, капуста, зелень
Закуски — миндаль
WOW-news
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