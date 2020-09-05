Папа вернул в расписание забытые тренировки, и вот каким красавцем он стал всего за 3 месяца

Теперь я тренируюсь каждое утро, и это даёт мне заряд на весь день. Даже в психологическом плане сейчас я в гораздо лучшем состоянии, чем раньше. Даже мои коллеги заметили и были удивлены. Я стал веселее и общительнее. Теперь дети счастливы, что мы проводим много времени вместе на обычных прогулках или на велосипеде. Чувствую себя другим человеком

Брэд Дэвис