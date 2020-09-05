Фотограф поставил эксперимент, поместив детей внутрь их самых страшных снов: 10 жутких кадров

Тресс совершил настоящую революцию в фотоискусстве, которое до начала 1970-х годов опиралось исключительно на реализм. Подборку его снимков публикует портал Vintage Everyday.

Главный интерес американского фотографа Артура Тресса — детские кошмары

Фото © Arthur Tress

На рубеже 1960–1970-х годов он создал коллекцию снимков под названием "Коллекционер снов"

Фото © Arthur Tress

Тресс просил детей рассказать об их самых страшных снах, а потом во всех подробностях воссоздавал атмосферу этих кошмаров

Фото © Arthur Tress

Героями фотосессий становились сами рассказчики

Фото © Arthur Tress

Сюжеты детских кошмаров поражают разнообразием — от падения с башни до погребения заживо и унижения в школе

Фото © Arthur Tress

В историях детей также упоминались монстры у окна спальни, утопление и замкнутые пространства

Фото © Arthur Tress

В моей карьере настал момент, когда я оставил реализм и погрузился в сферу самопознания. Я начал заниматься постановочной фотографией. Для того времени это было необычно Артур Тресс

Фото © Arthur Tress

Первый фотоальбом Тресса, посвящённый детским кошмарам, вышел в 1972 году

Фото © Arthur Tress

В 1976 году он выпустил книгу "Театр разума", в которой были опубликованы одни из самых жутких снимков этой серии

Фото © Arthur Tress

Работы Тресса произвели фурор: в начале 1970-х годов всё ещё преобладала документальная фотография

Фото © Arthur Tress

Серия "Коллекционер снов" обогатила фотоискусство новыми методами

Фото © Arthur Tress

Творчество Тресса вдохновляет многих современных фотографов