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В центре Гамалеи рассказали важную особенность российской вакцины от коронавируса

Она коснётся всех россиян.

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Фото © Александр Щербак/ТАСС

Не все в России получат одну и ту же вакцину от коронавируса когда завершатся её испытания. Об этом рассказал профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

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Кроме того, в Боливарианской Республике предложили принять участие в испытаниях препарата Кубе и Китаю.

Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (с меньшими побочными эффектами), – сказал он.

По его словам, это необходимо как минимум по вдум причинам: во первых, потому что у детей ниже масса тела, а во вторых. потому что у них может быть не так сильно развита иммунная система, как у взрослого.

Первая партия российской вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

В ближайшее время ожидаются поставки лекарства в регионы страны.

Ранее Лайф сообщал. что вчетверть участников испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", будут получать плацебо, для определения эффективности препарата.

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