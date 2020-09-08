В центре Гамалеи рассказали важную особенность российской вакцины от коронавируса

Не все в России получат одну и ту же вакцину от коронавируса когда завершатся её испытания. Об этом рассказал профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины "Спутник V"Кроме того, в Боливарианской Республике предложили принять участие в испытаниях препарата Кубе и Китаю.
– Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (с меньшими побочными эффектами), – сказал он.
По его словам, это необходимо как минимум по вдум причинам: во первых, потому что у детей ниже масса тела, а во вторых. потому что у них может быть не так сильно развита иммунная система, как у взрослого.
Первая партия российской вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборотВ ближайшее время ожидаются поставки лекарства в регионы страны.
Ранее Лайф сообщал. что вчетверть участников испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", будут получать плацебо, для определения эффективности препарата.